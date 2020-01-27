Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20% А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы. Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора
Да, добровольно-принудительно ). И ведь действительно - так бы пользовалась одним банком, а придется еще и другими ).
- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України; - перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ «Укрсоцбанк»).
- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України; - перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ «Укрсоцбанк»).
Открываете Ультру, там два картсчета: грн и валюта. Или Комфорт в грн + ФастКард в валюте. Открываете в отд-и валютный депосчет 2630ххх Отправляете свифт со СВОЕГО счета в др. банке на депосчет На все про всё у вас 5 рабочих дней Все комисс за ваш счет. Считайте
Hella написав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему покупки электронных книг в книжном интернет-магазине считаются как покупки в обычном? Код мсс 5942? И еще - при оплате на Новой почте бонусов нет вообще. Эта оплата платежом не считается? Просто за все оплаты картой альфа идут пол процента, а тут я не нашла.
Hella, добрый день. Повышенные бонусы насчитываются при условии выбора именно таких повышенных категорий супербонусов. Если их нет, или они не выбраны, то насчитываются обычные бонусы. В программе есть список МСС, по которым бонусы не начисляются. Детали - https://cashuclub.com.ua/regulations.
Підкажіть, будь ласка, як банк розрізняє онлайн і офлайн покупки? Бо в мене якось була оплата онлайн, на котру інтернет-ліміт не подіяв, як виявилось через те, що покупка була проведена як у наземному офлайн терміналі...
kreuz, доброго дня. Наші системи їх розрізняють в залежності від того, яким чином подає запит в банк торговець.