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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8115811681178118>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44

  clientage написав:
  Hella написав:Да и есть ли оно?

Книги часто у Мони и Шапито выскакивают, от 10 до 20%
А у Алки часто бавают ж/д- и авиакассы.
Но! Учтите, шо наколядовав пару раз по свим любимым категориям, вы на 100% следующий раз окажетесь БЕЗ них. Алка теперь персонализирует свои предложения, заботясь т.о. о кругозоре своих клиентофф :lol:
Так шо заводите карты различных банок, для диверсификации кругозора :lol:


Да, добровольно-принудительно ).
И ведь действительно - так бы пользовалась одним банком, а придется еще и другими ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:45

chaturbate
pornhub
tinder

в MCC попадают в "Онлайн видео сервисы"?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:55

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»

clientage, добрый день. Да.

А как быть с валютным депозитом?

- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України;
- перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ
«Укрсоцбанк»).
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:09

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А эта акция еще действует?
«Бонус за переказ»

clientage, добрый день. Да.

А как быть с валютным депозитом?

- для вкладів, розміщених в іноземній валюті, обов’язкове відкриття карткового рахунку в національній валюті України;
- перерахувати кошти на депозит з рахунку відкритого в іншому банку (окрім рахунків АТ
«Укрсоцбанк»).

Открываете Ультру, там два картсчета: грн и валюта. Или Комфорт в грн + ФастКард в валюте.
Открываете в отд-и валютный депосчет 2630ххх
Отправляете свифт со СВОЕГО счета в др. банке на депосчет
На все про всё у вас 5 рабочих дней
Все комисс за ваш счет.
Считайте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:47

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Отправляете свифт со СВОЕГО счета в др. банке на депосчет


бонус --> максимум 600 грн.

свіфтовка більше зжере :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:11

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hella написав:Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, почему покупки электронных книг в книжном интернет-магазине считаются как покупки в обычном? Код мсс 5942? И еще - при оплате на Новой почте бонусов нет вообще. Эта оплата платежом не считается? Просто за все оплаты картой альфа идут пол процента, а тут я не нашла.

Hella, добрый день. Повышенные бонусы насчитываются при условии выбора именно таких повышенных категорий супербонусов. Если их нет, или они не выбраны, то насчитываются обычные бонусы. В программе есть список МСС, по которым бонусы не начисляются. Детали - https://cashuclub.com.ua/regulations.

Підкажіть, будь ласка, як банк розрізняє онлайн і офлайн покупки? Бо в мене якось була оплата онлайн, на котру інтернет-ліміт не подіяв, як виявилось через те, що покупка була проведена як у наземному офлайн терміналі...

kreuz, доброго дня. Наші системи їх розрізняють в залежності від того, яким чином подає запит в банк торговець.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:14

  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:32

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.

Участвовала.
Не получила.
Может не выполнила какое-либо условие, написанное мелким шрифтом? Но вроде там все просто было, без подводных камней.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:35

  balbesik написав:
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.

Участвовала.
Не получила.
Может не выполнила какое-либо условие, написанное мелким шрифтом? Но вроде там все просто было, без подводных камней.

Проверяю. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:28

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
обо мне с тем же вопросом не забыли? :roll:
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