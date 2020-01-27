yuri1978 написав:обо мне с тем же вопросом не забыли?
yuri1978, добрый день. Не забыла. Сегодня должны выплатить. Хотела отписать уже после)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:39
yuri1978, добрый день. Не забыла. Сегодня должны выплатить. Хотела отписать уже после)
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:50
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:09
не платите гривневыми картами альфы зарубежом
есть у кого курс злотого по которым провели транзакции вчера, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:36
В альфе, валюта третьих стран, в вашем случае злотый, конвертируется мпс в доллар, а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты. Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
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