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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8115811681178118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:39

  yuri1978 написав:
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
обо мне с тем же вопросом не забыли? :roll:

yuri1978, добрый день. Не забыла. Сегодня должны выплатить. Хотела отписать уже после)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:50

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Сегодня должны выплатить
подождем )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:09

не платите гривневыми картами альфы зарубежом

есть у кого курс злотого по которым провели транзакции вчера, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:36

  SILVER_UA написав:есть у кого курс злотого по которым провели транзакции вчера, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.

В альфе, валюта третьих стран, в вашем случае злотый, конвертируется мпс в доллар, а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты. Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков

по наблюдениям где самые выгодные курсы третьих стран ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:51

  SILVER_UA написав:
  Stringer написав:Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков

по наблюдениям где самые выгодные курсы третьих стран ?

Сравнивать нужно курс доллара по картам, потому что валюты третих стран конвертирует мпс. У мастера курсы лучше визы в Европе, Африке и Азии
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:19

Re: Альфа-Банк

Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.

Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.
stryzhko
 
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