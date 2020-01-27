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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:39
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав: balbesik написав:
А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.
balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
обо мне с тем же вопросом не забыли?
yuri1978, добрый день. Не забыла. Сегодня должны выплатить. Хотела отписать уже после)
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:50
Alfa_Bank написав:
Сегодня должны выплатить
подождем )
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:09
есть у кого курс злотого по которым провели транзакции вчера, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:36
SILVER_UA написав:
есть у кого курс злотого
по которым провели транзакции вчера
, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.
В альфе, валюта третьих стран, в вашем случае злотый, конвертируется мпс в доллар, а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты. Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:46
Stringer написав:
Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
по наблюдениям где самые выгодные курсы третьих стран ?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 13:51
SILVER_UA написав: Stringer написав:
Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
по наблюдениям где самые выгодные курсы третьих стран ?
Сравнивать нужно курс доллара по картам, потому что валюты третих стран конвертирует мпс. У мастера курсы лучше визы в Европе, Африке и Азии
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Додано: Вів 28 січ, 2020 14:19
Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.
Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.
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