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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14
curiousobro написав: Seva написав:stryzhko
это что-то в лесу сдохло, временная флуктуация, наверное
Наверно упали обороты по картам за рубежом.
Думали и на курсе сорвать куш, и на еквайринге - а получилось нигде
Народ посмотрел на это дело да и закинул карты на полки.
Мне вообще рассказывали, что это не по картам курс плохой, а для онлайн-обмена курс просто очень хороший, типа акция
никто не сравнивал, может они просто курс обмена ухудшили, а не курс по картам улучшили?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:43
balbesik написав: Alfa_Bank написав: balbesik написав:
А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.
balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
Участвовала.
Не получила.
Может не выполнила какое-либо условие, написанное мелким шрифтом? Но вроде там все просто было, без подводных камней.
Сегодня выплатим)
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Вів 28 січ, 2020 16:17
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