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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8116811781188119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14

  curiousobro написав:
  Seva написав:stryzhko это что-то в лесу сдохло, временная флуктуация, наверное :mrgreen:

Наверно упали обороты по картам за рубежом.

Думали и на курсе сорвать куш, и на еквайринге - а получилось нигде :)
Народ посмотрел на это дело да и закинул карты на полки.


Мне вообще рассказывали, что это не по картам курс плохой, а для онлайн-обмена курс просто очень хороший, типа акция :mrgreen: никто не сравнивал, может они просто курс обмена ухудшили, а не курс по картам улучшили?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:43

  balbesik написав:
  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.

balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.

Участвовала.
Не получила.
Может не выполнила какое-либо условие, написанное мелким шрифтом? Но вроде там все просто было, без подводных камней.

Сегодня выплатим)
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:04

  stryzhko написав:
Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.

Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.

Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2% :shock: ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:53

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2% :shock: ?

З п'ятниці, 0,2 від конкурентів. В обід було 24,85. Курс плаваючий, надвечір напевно доплив до 25,05. Хоча в банка нова "фішка" світити різний курс з різних пристроїв і мені досі світить старий.))


[spoiler]
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stryzhko
 
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