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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:14
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Востаннє редагувалось Seva
в Сер 29 січ, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:43
balbesik написав: Alfa_Bank написав: balbesik написав:
А кому-нибудь выплатили 150грн. кешбека за декабрьскую акцию за расчёты Визой? Обещали до 24 уже точно, до сих пор нет. Поддержка морозится, всё как обычно.
balbesik, добрый день. Выплатили. Если вы участвовали, но не получили, напишите.
Участвовала.
Не получила.
Может не выполнила какое-либо условие, написанное мелким шрифтом? Но вроде там все просто было, без подводных камней.
Сегодня выплатим)
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:04
stryzhko написав:
Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.
Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.
Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2%
?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:53
SILVER_UA написав:
Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2%
?
З п'ятниці, 0,2 від конкурентів. В обід було 24,85. Курс плаваючий, надвечір напевно доплив до 25,05. Хоча в банка нова "фішка" світити різний курс з різних пристроїв і мені досі світить старий.))
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stryzhko
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:44
stryzhko написав: SILVER_UA написав:
Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2%
?
З п'ятниці, 0,2 від конкурентів. В обід було 24,85. Курс плаваючий, надвечір напевно доплив до 25,05. Хоча в банка нова "фішка" світити різний курс з різних пристроїв і мені досі світить старий.))
[/spoiler]
Думаю, не надолго. А может
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rollo
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:49
Alfa_Bank
, новая красивая VISA Signature Travel не хочет заходить в Gpay.
Пишет, что карта не поддерживает бесконтактную оплату.
В чем может быть дело?
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rollo
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:58
Stringer написав: SILVER_UA написав:
есть у кого курс злотого
по которым провели транзакции вчера
, хочу сравнить разницу с другими. Стоит заметить, что на растущем курсе разница доллар\евро сейчас не так велика.
В альфе, валюта третьих стран, в вашем случае злотый, конвертируется мпс в доллар, а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты. Так делают почти все банки. Так что сравнивайте курс доллара по картам разных банков
кстати после бучи курс уже не такой конский. если раньше до 2% процентов доходила разница между окнами и картами то сейчас меньше 1%
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mephala
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:04
curiousobro написав: Seva написав:stryzhko
это что-то в лесу сдохло, временная флуктуация, наверное
Наверно упали обороты по картам за рубежом.
Думали и на курсе сорвать куш, и на еквайринге - а получилось нигде
Народ посмотрел на это дело да и закинул карты на полки.
да я вообще не понимаю зачем делать отдельный курс по картам в банке где списывают с клиента все равно по проведению покупки. т.е. в один день списали с клиента грн и отоварились на межбанке валютой. еще можно понять банки типа бегемота и котобанды - у них лаг между выставлением клиенту по курсу и списанием потом денег со счета.
но тут же копейка в копейку списать можно с клиента. жадность. тупо жадность. причем не только у аллы.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 29 січ, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:05
rollo написав:Alfa_Bank
, новая красивая VISA Signature Travel не хочет заходить в Gpay.
Пишет, что карта не поддерживает бесконтактную оплату.
В чем может быть дело?
rollo, добрый день. На данный момент карты на пластике Visa Signature (КК Альфа-Travel) к электронным кошелькам для оплаты телефоном/часами не добавляются. Проблему решаем. Извините за временные неудобства.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 січ, 2020 10:21
Alfa_Bank написав: rollo написав:Alfa_Bank
, новая красивая VISA Signature Travel не хочет заходить в Gpay.
Пишет, что карта не поддерживает бесконтактную оплату.
В чем может быть дело?
rollo, добрый день. На данный момент карты на пластике Visa Signature (КК Альфа-Travel) к электронным кошелькам для оплаты телефоном/часами не добавляются. Проблему решаем. Извините за временные неудобства.
Ясно. Спасибо. Подождем.
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rollo
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