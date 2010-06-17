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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17
Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут, никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:26
ruvex написав:
Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:36
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет. 29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.
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ruvex
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:37
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:53
ruvex написав: Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет. 29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.
Смотрю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 січ, 2020 14:55
clientage написав: Alfa_Bank написав:
ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится
Да нет просто банк сам подсказывает всячески, что баланс на всех счетах должен быть - 0. Час потерянного времени это уже слишком - это даже бесплатно дорого, а за условно бесплатно и говорить нечего.
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ruvex
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Додано: Сер 29 січ, 2020 15:03
Alfa_Bank написав: ruvex написав:29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.
Смотрю. Отпишусь.
Спасибо. Средства пришли, итого 1 час 15 минут.
п.с. Если бы не ваши старания, банк можно было потихоньку закрывать. Но это не отрицает общего тренда деградации.
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ruvex
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