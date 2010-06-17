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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8117811881198120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут, никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:26

  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:36

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет.
29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:37

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:53

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет.
29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:55

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится :wink:

Да нет просто банк сам подсказывает всячески, что баланс на всех счетах должен быть - 0. Час потерянного времени это уже слишком - это даже бесплатно дорого, а за условно бесплатно и говорить нечего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:03

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.

Смотрю. Отпишусь.

Спасибо. Средства пришли, итого 1 час 15 минут.
п.с. Если бы не ваши старания, банк можно было потихоньку закрывать. Но это не отрицает общего тренда деградации.
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