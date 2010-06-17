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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8118811981208121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1016
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1016
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут, никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:26

  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:36

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет.
29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:37

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:53

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Со сбера уже пол часа тугрики не заходят. Тянут под смену курса. Никакой клиент ориентированности. Хотелось бы сказать имейте совесть, но здесь это лишнее.

ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Если средствами нельзя воспользоваться, то их нет.
29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:55

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:ruvex, добрый день. Средства на счете есть. Не обновился баланс. Обновиться и средства станут доступны.

Так мож вслепую, как в старые добрые времена?
Просто сделать платежку и... она проведется, остаток обновится :wink:

Да нет просто банк сам подсказывает всячески, что баланс на всех счетах должен быть - 0. Час потерянного времени это уже слишком - это даже бесплатно дорого, а за условно бесплатно и говорить нечего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 15:03

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:29.01.2020 13:46 Частичное снятие с депозита Подтверждена
Через 10 минут будет час.

Смотрю. Отпишусь.

Спасибо. Средства пришли, итого 1 час 15 минут.
п.с. Если бы не ваши старания, банк можно было потихоньку закрывать. Но это не отрицает общего тренда деградации.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

вопрос представителю банка: если не работает временно АТМ с функцией депозита в отделении, в это время возможно пополнение через кассу без комиссии (Ультра, сумма меньше 4к)?

мнения разошлись: одна сотрудница утверждает, что должно быть какое-то другое устройство, не АТМ, а типа ТСО, и если оно не работает, то пополнение без комиссии. Кассир утверждает, что в таких случаях она должна получить соотв. письмо, чтобы комиссию не проводить. Дело с ремонтом на один день вроде как, мне не срочно, но хотелось бы понимать на будущее.

Отделение - на Филатова в Одессе.

спасибо заранее )
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:00

  Arien написав:Добрый вечер!

вопрос представителю банка: если не работает временно АТМ с функцией депозита в отделении, в это время возможно пополнение через кассу без комиссии (Ультра, сумма меньше 4к)?

мнения разошлись: одна сотрудница утверждает, что должно быть какое-то другое устройство, не АТМ, а типа ТСО, и если оно не работает, то пополнение без комиссии. Кассир утверждает, что в таких случаях она должна получить соотв. письмо, чтобы комиссию не проводить. Дело с ремонтом на один день вроде как, мне не срочно, но хотелось бы понимать на будущее.

Отделение - на Филатова в Одессе.

спасибо заранее )

Arien, добрый день. Уточняю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:29

Re: Альфа-Банк

Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?
1finanсier
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