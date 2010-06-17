Додано: Сер 29 січ, 2020 17:54

Добрый вечер!



вопрос представителю банка: если не работает временно АТМ с функцией депозита в отделении, в это время возможно пополнение через кассу без комиссии (Ультра, сумма меньше 4к)?



мнения разошлись: одна сотрудница утверждает, что должно быть какое-то другое устройство, не АТМ, а типа ТСО, и если оно не работает, то пополнение без комиссии. Кассир утверждает, что в таких случаях она должна получить соотв. письмо, чтобы комиссию не проводить. Дело с ремонтом на один день вроде как, мне не срочно, но хотелось бы понимать на будущее.



Отделение - на Филатова в Одессе.



спасибо заранее )