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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:40
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:45
Alex9 написав:
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
не начислили кеш бек, но приняли заявку на горячке
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:02
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?
Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:15
Alfa_Bank написав: yuluk написав:
Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?
yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.
Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували
Шановна Alfa_Bank
, прокоментуйте!
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