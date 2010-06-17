Додано: Сер 29 січ, 2020 23:23

SILVER_UA написав: stryzhko написав: Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.

Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%. Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.

Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?

только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05

где там 0,2% ? Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05где там 0,2%

У меня сегодня одня евро по 27,45 списалось. Лучше чем в обменниках. Посмотрел по выписке: где-то с 24.01 у них курса адекватные начались. Почти вровень с обменочным. До этого был беспредел. 50-65 копеек разницы не в мою сторону. Но картина неполная , так как транзакций мало, так как не каждый день на такси по Европе ездил. По нему кешью 5%, поэтому пользовался, не оглядываясь на курсы. Сказать, что это тенденция или замануха, вследствие вероятных падений забугорных транзакций пока рано. Посмотрим. Но Travel пока не юзаю. Боюсь нарваться на неприятный курс.