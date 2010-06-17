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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:40
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 20:45
Alex9 написав:
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
не начислили кеш бек, но приняли заявку на горячке
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:02
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?
Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:15
Alfa_Bank написав: yuluk написав:
Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?
yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.
Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували
Шановна Alfa_Bank
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Додано: Сер 29 січ, 2020 23:23
SILVER_UA написав: stryzhko написав:
Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.
Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.
Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2%
?
У меня сегодня одня евро по 27,45 списалось. Лучше чем в обменниках. Посмотрел по выписке: где-то с 24.01 у них курса адекватные начались. Почти вровень с обменочным. До этого был беспредел. 50-65 копеек разницы не в мою сторону. Но картина неполная , так как транзакций мало, так как не каждый день на такси по Европе ездил. По нему кешью 5%, поэтому пользовался, не оглядываясь на курсы. Сказать, что это тенденция или замануха, вследствие вероятных падений забугорных транзакций пока рано. Посмотрим. Но Travel пока не юзаю. Боюсь нарваться на неприятный курс.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 00:03
Stringer написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?
Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"
Так, дякую, я розумію, що потрібно саме в тих підпунктах. А те, що буде наприклад 10 однакових сплат - то нічого страшного, всі у лічільник операцій зарахуються ?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 00:36
1finanсier
я платил несколько раз за газ по 1 грн.
но сейчас вроде кто-то писал что-одно и тоже не даёт оплатить несколько раз
если есть кассы самообслуживание в супермаркете можно купить борщавой набор: 1 морковку, 1 картошку, 1 капусту ...
если будет отказ после третей или пятой оплаты в подряд на терминале - просто перейти к другому терминалу
и всегда можно пополнить 10 раз мобилку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:11
Alex9 написав:
Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
Alex9, добрый день. Напишите в ЛС ИНН, проверю.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 08:12
V2 написав: Alfa_Bank написав: yuluk написав:
Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?
yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.
Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували
Шановна Alfa_Bank
, прокоментуйте!
V2, доброго дня. В роботі, відпишусь.
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Alfa_Bank
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