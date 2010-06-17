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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:40

Бонус за расчеты Визой в декабре

Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:45

  Alex9 написав:Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.


не начислили кеш бек, но приняли заявку на горячке
VetalUA
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:02

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?

Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:15

  Alfa_Bank написав:
  yuluk написав:Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?

yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.


Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували :roll:
Шановна Alfa_Bank, прокоментуйте!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:23

  SILVER_UA написав:
  stryzhko написав:
Stringer написав: а потом уже Альфа списывает по своему конскому курсу для карт доллар, с гривневой карты.

Так нема вже ніякого завищенного на 2% курсу тут, як було раніше. Тепер лише 0,2%.

Когда "прислушались" ? 0.2 от курса кассы или онлайн ?
только что перепроверил, онлайн 24,85 касса 24,80 и карта 25,05
где там 0,2% :shock: ?


У меня сегодня одня евро по 27,45 списалось. Лучше чем в обменниках. Посмотрел по выписке: где-то с 24.01 у них курса адекватные начались. Почти вровень с обменочным. До этого был беспредел. 50-65 копеек разницы не в мою сторону. Но картина неполная , так как транзакций мало, так как не каждый день на такси по Европе ездил. По нему кешью 5%, поэтому пользовался, не оглядываясь на курсы. Сказать, что это тенденция или замануха, вследствие вероятных падений забугорных транзакций пока рано. Посмотрим. Но Travel пока не юзаю. Боюсь нарваться на неприятный курс.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:03

  Stringer написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?

Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"

Так, дякую, я розумію, що потрібно саме в тих підпунктах. А те, що буде наприклад 10 однакових сплат - то нічого страшного, всі у лічільник операцій зарахуються ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:36

1finanсier

я платил несколько раз за газ по 1 грн.
но сейчас вроде кто-то писал что-одно и тоже не даёт оплатить несколько раз
если есть кассы самообслуживание в супермаркете можно купить борщавой набор: 1 морковку, 1 картошку, 1 капусту ...
если будет отказ после третей или пятой оплаты в подряд на терминале - просто перейти к другому терминалу
и всегда можно пополнить 10 раз мобилку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:11

  Alex9 написав:Кто-то получил бонус 150 грн за 5 расчетов визой в декабре? Мне не выплатили, хотя по всем 5-ти операциям был начислен кешбек, согласно программе Cash U Club. На горячей линии вообще сообщили, что, по их информации, нужно было рассчитаться картой Виза 3 раза и не более. Но обещали разобраться и вернуться с окончательным ответом. Не узнаю Альфу, профессионализм падает.

Alex9, добрый день. Напишите в ЛС ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:12

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  yuluk написав:Подскажите орехи по декабрьской акции VISA 5% за продукты когда начислят?

yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.


Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували :roll:
Шановна Alfa_Bank, прокоментуйте!

V2, доброго дня. В роботі, відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:05

По ходу вопрос к оф преду:
Скажите сколько времени займет перевод денег в МАБ с карты дебетовой Ультра на расчетный счет в том же МАБ?
Как через МАБ увидеть что деньги уже на расчетном счете?

Заранее благодарен
joik
 
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