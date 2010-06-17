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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8119812081218122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:15

  joik написав:По ходу вопрос к оф преду:
Скажите сколько времени займет перевод денег в МАБ с карты дебетовой Ультра на расчетный счет в том же МАБ?
Как через МАБ увидеть что деньги уже на расчетном счете?

Заранее благодарен

joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8119812081218122
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