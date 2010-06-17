joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:15
joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
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