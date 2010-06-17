joik написав:По ходу вопрос к оф преду: Скажите сколько времени займет перевод денег в МАБ с карты дебетовой Ультра на расчетный счет в том же МАБ? Как через МАБ увидеть что деньги уже на расчетном счете?
Заранее благодарен
joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой? И нет ли сейчас акций и предложений от Аллы, где можно получить побольше орехов? И покупки в Еве и Просторе проходят под категорию Косметика? Спасибо за ответ.
_PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой?
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