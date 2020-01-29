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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8120812181228123>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:15

  joik написав:По ходу вопрос к оф преду:
Скажите сколько времени займет перевод денег в МАБ с карты дебетовой Ультра на расчетный счет в том же МАБ?
Как через МАБ увидеть что деньги уже на расчетном счете?

Заранее благодарен

joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:49

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой?
И нет ли сейчас акций и предложений от Аллы, где можно получить побольше орехов?
И покупки в Еве и Просторе проходят под категорию Косметика?
Спасибо за ответ.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:59

  _PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой?

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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:39

  uaprofi написав:1finanсier

я платил несколько раз за газ по 1 грн.
но сейчас вроде кто-то писал что-одно и тоже не даёт оплатить несколько раз
если есть кассы самообслуживание в супермаркете можно купить борщавой набор: 1 морковку, 1 картошку, 1 капусту ...
если будет отказ после третей или пятой оплаты в подряд на терминале - просто перейти к другому терминалу
и всегда можно пополнить 10 раз мобилку

uaprofi, дякую за поради
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:14

  1finanсier написав:
  Stringer написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?

Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"

Так, дякую, я розумію, що потрібно саме в тих підпунктах. А те, що буде наприклад 10 однакових сплат - то нічого страшного, всі у лічільник операцій зарахуються ?

Ну конечно все зачислится - следите, чтобы проводки были в соответствующем месяце, и все
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD
В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53.

Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62
- 49,35 USD
Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание.
Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:16

  _All_ написав:
  _All_ написав:24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD
24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD
В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53.

Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62
- 49,35 USD
Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание.
Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.

Только угадывать.
Много факторов нужно учитывать, перед тем какую карту доставать, для оплаты в валюте.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:28

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Ну конечно все зачислится - следите, чтобы проводки были в соответствующем месяце, и все

все платежи (оплата коммуналки) через МАБ которые сделаете завтра - пройдут уже в учёт февраля (99% гарантия)
также часть сегодняшних вечерних тоже будет в учёт февраля
так шо кто не успел - расслабтесь и просто смиритесь с комиссией :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:38

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD
24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62
- 49,35 USD
Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание.
Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.

реальный курс на сегодня 24,9 (30 коп. только на курсе) - и это я как понимаю повезло - пока у меня были карты - обычно потери доходили до 1,5% - 2%
и как правило на авиа минимум 2% - 3% кешбека нужно получать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:44

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:yuluk, добрый день. Выплату организатор обязан осуществить на бонусный счет Cash'U на протяжении 14 рабочих дней с момента окончания акции.


Дивно, сьогодні 29 число, а горіхів по акції так і не нарахували :roll:
Шановна Alfa_Bank, прокоментуйте!

V2, доброго дня. В роботі, відпишусь.


Дякую шановній Alfa_Bank за допомогу у вирішенні питання!!!
V2
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