joik написав:По ходу вопрос к оф преду: Скажите сколько времени займет перевод денег в МАБ с карты дебетовой Ультра на расчетный счет в том же МАБ? Как через МАБ увидеть что деньги уже на расчетном счете?
Заранее благодарен
joik, добрый день. Зачисление происходит в 11/15/18:00. В разделе Текучего счета отображается его баланс и в выписке можно увидеть зачисление.
Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой? И нет ли сейчас акций и предложений от Аллы, где можно получить побольше орехов? И покупки в Еве и Просторе проходят под категорию Косметика? Спасибо за ответ.
_PORT_UA написав:Добрый день. Вопрос по орехам. Они имеют срок действия? Если да,то какой?
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я платил несколько раз за газ по 1 грн. но сейчас вроде кто-то писал что-одно и тоже не даёт оплатить несколько раз если есть кассы самообслуживание в супермаркете можно купить борщавой набор: 1 морковку, 1 картошку, 1 капусту ... если будет отказ после третей или пятой оплаты в подряд на терминале - просто перейти к другому терминалу и всегда можно пополнить 10 раз мобилку
1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка, чи будуть рахуватися в ліміт 10ти операцій( для уникнення сплати абонплати по ультрі) поповнння мобільного або сплати за Волю у вкладці "платежі та перекази" МАБу? І якщо так -то чи можна наприклад зробити декілька однакових таких сплат, і чи усі вони зарахуються в ліміт десяти операцій по ультрі? Ну наприклад 10 разів сплатив за телефон і можна не боятися, що знімуть абонку за користуванням ультрою?
Главное, чтобы все эти оплаты были из подразделов - мобильная связь, интернет и коммуналка, а не "платежи и переводы"
Так, дякую, я розумію, що потрібно саме в тих підпунктах. А те, що буде наприклад 10 однакових сплат - то нічого страшного, всі у лічільник операцій зарахуються ?
Ну конечно все зачислится - следите, чтобы проводки были в соответствующем месяце, и все
_All_ написав:24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD 24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53.
Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62 - 49,35 USD Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание. Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.
_All_ написав:24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 52,45 USD 24.01.2020 блокировка POS Purchase - RYANAIR, DUBLIN, IE, MCC 3246 - 49,35 USD В бонусах сразу показало по сколько гривен - 1287 и 1211 соответственно, то есть при блоке курс - 24,55 по чём пройдёт списание по счёту обязательно напишу. Реальный курс на сегодня вечер 24,42 продажа МБ закрылся 24,53.
Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62 - 49,35 USD Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание. Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.
Только угадывать. Много факторов нужно учитывать, перед тем какую карту доставать, для оплаты в валюте.
Stringer написав:Ну конечно все зачислится - следите, чтобы проводки были в соответствующем месяце, и все
все платежи (оплата коммуналки) через МАБ которые сделаете завтра - пройдут уже в учёт февраля (99% гарантия) также часть сегодняшних вечерних тоже будет в учёт февраля так шо кто не успел - расслабтесь и просто смиритесь с комиссией
_All_ написав:Итак сегодня утром прошло списание, как обещал отчитываюсь 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 321,74- 52,45 USD 24.01.2020 30.01.2020 Покупка (RYANAIR(), DUBLIN, IRL,MCC 3246)- 1 243,62 - 49,35 USD Реальный курс продажи на сегодня утро - 25,15. МБ открылся 24,91\25,00 Альфа для карт светила 25,20 по нему и прошло списание. Что выгодно\невыгодно, удобно\неудобно каждый сам для себя решает. С этими курсовыми горками однозначного ответа нет.
реальный курс на сегодня 24,9 (30 коп. только на курсе) - и это я как понимаю повезло - пока у меня были карты - обычно потери доходили до 1,5% - 2% и как правило на авиа минимум 2% - 3% кешбека нужно получать