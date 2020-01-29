RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8120812181228123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:09

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:реальный курс на сегодня 24,9 (30 коп. только на курсе) - и это я как понимаю повезло - пока у меня были карты - обычно потери доходили до 1,5% - 2%
и как правило на авиа минимум 2% - 3% кешбека нужно получать

Я очень щепитильно отношусь к цифрам. На утро продажа была 25,15-25,20. На вечер Вы по 24,9 ни купите нигде, будет 24,95 (с суммы), а так 25,00. 30 коп. потери от чего от ЧР ? Или от курсов других банков, у кого щас по картам 24,9 продажа? Если купить валюту и с валютной карты купить билеты у RYANAIR DUBLIN не будет конвертации через фунт? Они раньше с моего города не летали, поэтому не знаю.
_All_
 
Повідомлень: 44
З нами з: 16.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:13

_All_

мне больше интересно как Вы у рунаира купили за доллар - это на какое направление он цену в долларах светит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 21.04.11
Подякував: 521 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:17

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:мне больше интересно как Вы у рунаира купили за доллар - это на какое направление он цену в долларах светит?

А Вы когда покупали в какой валюте всё происходило? Вы можете у своего персонального менеджера взять распечатку даже аннулированных карт. Выложете скрины - будет интересно.
_All_
 
Повідомлень: 44
З нами з: 16.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:27

Re: Альфа-Банк

Хотя, может кого-то спасёт.
Он светит в евро, но списание идет в долларе. Если евровой картой расчитаться, будет "страшный сон кэшбэкадрочера" - двойная конвертация через гривну.
И те кто останеся в живых - позавидуют мёртвым.)))
_All_
 
Повідомлень: 44
З нами з: 16.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8120812181228123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: darmet, Hack-Stock, lel, логан1919 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3784, 3785, 3786
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37859 4622922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 22:00
Hack-Stock
А-Банк 1 ... 1526, 1527, 1528
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15279 2110822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 21:53
Prestol
Идея Банк 1 ... 1728, 1729, 1730
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17295 2437707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 20:50
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.