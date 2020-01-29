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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:09
uaprofi написав:
реальный курс на сегодня 24,9 (30 коп. только на курсе) - и это я как понимаю повезло - пока у меня были карты - обычно потери доходили до 1,5% - 2%
и как правило на авиа минимум 2% - 3% кешбека нужно получать
Я очень щепитильно отношусь к цифрам. На утро продажа была 25,15-25,20. На вечер Вы по 24,9 ни купите нигде, будет 24,95 (с суммы), а так 25,00. 30 коп. потери от чего от ЧР ? Или от курсов других банков, у кого щас по картам 24,9 продажа? Если купить валюту и с валютной карты купить билеты у RYANAIR DUBLIN не будет конвертации через фунт? Они раньше с моего города не летали, поэтому не знаю.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:13
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мне больше интересно как Вы у рунаира купили за доллар - это на какое направление он цену в долларах светит?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:17
uaprofi написав:
мне больше интересно как Вы у рунаира купили за доллар - это на какое направление он цену в долларах светит?
А Вы когда покупали в какой валюте всё происходило? Вы можете у своего персонального менеджера взять распечатку даже аннулированных карт. Выложете скрины - будет интересно.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:27
Хотя, может кого-то спасёт.
Он светит в евро, но списание идет в долларе. Если евровой картой расчитаться, будет "страшный сон кэшбэкадрочера" - двойная конвертация через гривну.
И те кто останеся в живых - позавидуют мёртвым.)))
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