uaprofi написав:реальный курс на сегодня 24,9 (30 коп. только на курсе) - и это я как понимаю повезло - пока у меня были карты - обычно потери доходили до 1,5% - 2% и как правило на авиа минимум 2% - 3% кешбека нужно получать
Я очень щепитильно отношусь к цифрам. На утро продажа была 25,15-25,20. На вечер Вы по 24,9 ни купите нигде, будет 24,95 (с суммы), а так 25,00. 30 коп. потери от чего от ЧР ? Или от курсов других банков, у кого щас по картам 24,9 продажа? Если купить валюту и с валютной карты купить билеты у RYANAIR DUBLIN не будет конвертации через фунт? Они раньше с моего города не летали, поэтому не знаю.
Хотя, может кого-то спасёт. Он светит в евро, но списание идет в долларе. Если евровой картой расчитаться, будет "страшный сон кэшбэкадрочера" - двойная конвертация через гривну. И те кто останеся в живых - позавидуют мёртвым.)))
uaprofi написав:если я покупаю билет например за 50 долларов - то он стоит обычно 50 доларов или меньше. доллары сдаю, после того как увидел списание по счёту. курс визы на сегодня 24,885
Вам надо в большую политику. Так ёмко, красиво, даже изящно, я бы сказал.... да что тут скажешь - талант. Лёше-самокату у Вас учиться и учиться. Про курс Визы к украинской гривне в УКРАИНСКИХ банках - это вообще бесподобно.