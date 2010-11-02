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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:10
kreuz написав: Alfa_Bank написав: BBC написав:
Давненько на форум не заходил. Анонса на сайте небыло, а получил перевыпущеную кредитку ЕКО с чипом и пейпасс. А кредитку Коннект тоже можно с чипом получить?
BBC, добрый день. Да.
Доброго ранку!
Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?
При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.
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curiousobro
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