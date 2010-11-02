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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8121812281238124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:10

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:Давненько на форум не заходил. Анонса на сайте небыло, а получил перевыпущеную кредитку ЕКО с чипом и пейпасс. А кредитку Коннект тоже можно с чипом получить?

BBC, добрый день. Да.

Доброго ранку!

Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?

При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.
curiousobro
 
Повідомлень: 2582
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  #<1 ... 8121812281238124
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