|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:10
kreuz написав: Alfa_Bank написав: BBC написав:
Давненько на форум не заходил. Анонса на сайте небыло, а получил перевыпущеную кредитку ЕКО с чипом и пейпасс. А кредитку Коннект тоже можно с чипом получить?
BBC, добрый день. Да.
Доброго ранку!
Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?
При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2582
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39
curiousobro написав:
Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?
При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.[/quote]
Не сломает. У меня работают 2 основные + 4 дополнительные. Если карты на одном счёте - проблем нет. Будут корректно работать и дубликаты дополнительных карт. Аннулировать карту не желательно - могут быть проблемы с начислением бонусов.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44
Kevin написав:
У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.
А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30288
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2414 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:00
clientage написав: Kevin написав:
У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.
А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?
Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться) и 6 ЭКО с буквой А в режиме брелков и с возможностью назначения их основными (Надпись: Платіжна карта ЕКО-максимум)
Штрих-коды ЭКО не блокированы.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09
Kevin написав:
Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться)
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:19
Kevin написав: clientage написав: Kevin написав:
У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.
А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?
Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться) и 6 ЭКО с буквой А в режиме брелков и с возможностью назначения их основными (Надпись: Платіжна карта ЕКО-максимум)
Штрих-коды ЭКО не блокированы.
С- и В-номерки -- эт пластмаски от самой Подяки, а А-номерок на Эко.
Дяк. А вот все думал выкинуть ту С- и оставить тока А-, сделав одну из них Платежной
Aps написав:
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30288
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2414 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:27
clientage написав: Aps написав:
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе
Эко-максимум прекрасно справляется с этим если сделать ее расчетной.
Это ж не наш подход процентом разбрасываться. )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:10
Aps написав: clientage написав: Aps написав:
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе
Эко-максимум прекрасно справляется с этим если сделать ее расчетной.
Это ж не наш подход процентом разбрасываться. )
Но вот чото пока не сделал С-карту платежной новые А-карты не хотели подключаться
Т.е. теперь опять переираемс
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30288
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2414 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37872
|4625150
|
|
|15294
|2112679
|
|
|842
|110862
|
|