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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8121812281238124

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:10

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:Давненько на форум не заходил. Анонса на сайте небыло, а получил перевыпущеную кредитку ЕКО с чипом и пейпасс. А кредитку Коннект тоже можно с чипом получить?

BBC, добрый день. Да.

Доброго ранку!

Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?

При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:39

  curiousobro написав:Підкажіть, а як можна замовити додаткову ЕКО безконтакт, щоб зберегти й існуючу? Яка буде вартість випуску?

При перевыпуске она сломает кабинет подяки. Я бы не парился и дождался перевыпуска.[/quote]

Не сломает. У меня работают 2 основные + 4 дополнительные. Если карты на одном счёте - проблем нет. Будут корректно работать и дубликаты дополнительных карт. Аннулировать карту не желательно - могут быть проблемы с начислением бонусов.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.

А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:00

  clientage написав:
  Kevin написав:У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.

А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?


Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться) и 6 ЭКО с буквой А в режиме брелков и с возможностью назначения их основными (Надпись: Платіжна карта ЕКО-максимум)

Штрих-коды ЭКО не блокированы.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:09

  Kevin написав:Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться)


Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:19

  Kevin написав:
  clientage написав:
  Kevin написав:У меня работают 2 основные + 4 дополнительные.

А в кабине они у вас видятся как основные или брелки?
А какая Платежная: Эко или сама Подяка?


Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться) и 6 ЭКО с буквой А в режиме брелков и с возможностью назначения их основными (Надпись: Платіжна карта ЕКО-максимум)

Штрих-коды ЭКО не блокированы.

С- и В-номерки -- эт пластмаски от самой Подяки, а А-номерок на Эко.
Дяк. А вот все думал выкинуть ту С- и оставить тока А-, сделав одну из них Платежной :)
  Aps написав:Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?

Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:27

  clientage написав:
  Aps написав:Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?

Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе


Эко-максимум прекрасно справляется с этим если сделать ее расчетной.
Это ж не наш подход процентом разбрасываться. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:10

  Aps написав:
  clientage написав:
  Aps написав:Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?

Она юзается, када нуна вывести бонусы на кассе


Эко-максимум прекрасно справляется с этим если сделать ее расчетной.
Это ж не наш подход процентом разбрасываться. )

:)
Но вот чото пока не сделал С-карту платежной новые А-карты не хотели подключаться
Т.е. теперь опять переираемс :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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