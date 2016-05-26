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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8122812381248125

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:27

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:Уважаемая представитель банка!
4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе.
По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца.
Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.

Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.

Уважаемая представитель банка!
Все также задержка?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:36

  novichok написав:
  Фантом написав:Заметил, что даже с введением ИБАНа у Аллы поезда так и остались. Только время отправки варьируется.

сегодня, я надеюсь, будет поезд? Вагончик прицеплен около 16.15.

:shock: время в пути альфа-моно 18 минут!!!
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:19

  Aps написав:
  Kevin написав:Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться)


Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?


Да. Карта с магазина.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:19

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:
Aps написав: Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?

Да. Карта с магазина.


На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки 
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29

  Aps написав: На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки 

Бонусная используется только для снятия бонусов на кассе
А для расчета на кассе используется Эко
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:53

  clientage написав:А для расчета на кассе используется Эко

Почему не сима ?
mustbe
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