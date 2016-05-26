|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:27
Alfa_Bank написав: Water написав:
Уважаемая представитель банка!
4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе.
По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца.
Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.
Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.
Уважаемая представитель банка!
Все также задержка?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:19
Aps написав: Kevin написав:
Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться)
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Да. Карта с магазина.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:19
Kevin написав:
Aps написав: Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Да. Карта с магазина.
На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3101
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29
Aps написав:
На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки
Бонусная используется только для снятия бонусов на кассе
А для расчета на кассе используется Эко
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30289
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2414 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:53
clientage написав:
А для расчета на кассе используется Эко
Почему не сима ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3294
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37905
|4627630
|
|
|1807
|11571
|
|
|291
|43557
|
|