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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:27
Alfa_Bank написав: Water написав:
Уважаемая представитель банка!
4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе.
По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца.
Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.
Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.
Уважаемая представитель банка!
Все также задержка?
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Water
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:19
Aps написав: Kevin написав:
Имеется главная с буквой C (Ей можно расчитываться)
Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Да. Карта с магазина.
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Kevin
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:19
Kevin написав:
Aps написав: Так вы ту что с бкувой С (карта магазина) используете при покупках?
Да. Карта с магазина.
На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29
Aps написав:
На всякий случай)
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки
Бонусная используется только для снятия бонусов на кассе
А для расчета на кассе используется Эко
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:53
clientage написав:
А для расчета на кассе используется Эко
Почему не сима ?
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mustbe
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:59
novichok написав:
время в пути альфа-моно 18 минут!!!
Проводка по счету?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:00
mustbe написав: clientage написав:
А для расчета на кассе используется Эко
Почему не сима ?
Патамуша тёща тама
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:31
clientage написав:Бонусная используется только для снятия бонусов на кассе
А для расчета на кассе используется Эко
Так речь не о расчётах, а о доп. эко бонусах начисляемых самим магазином при покупке.
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Aps
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Додано: Суб 01 лют, 2020 02:26
ну што почему не выкладываем скрины с повышенными категориями?
кому выпали продукты 5%
ну или бензин 5%
а кому химчистка 20%))) (скоро весна шубу нужно после зимы чистить)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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