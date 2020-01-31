"Приветствуем в Сash'U CLUB! Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца". Что то не лечится никак(.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 06:44
"Приветствуем в Сash'U CLUB! Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца". Что то не лечится никак(.
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:01
Re: Альфа-Банк
Та ще спить альфа-викладальник кешбеків. В конкурентів уже повставали. Але рішення приймаю тільки коли бачу загальну картину по всім картам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:16
Хм... А у меня не спит. На выбор все есть. Только странно как-то. Выбор полностью такой же как и в прошлом месяце, только чуть изменились %. ЖД было 3 стало 2, сладости наоборот - было 2 стало 3, ну и единственное изменение вместо фотостудии стала химчистка с 20 (но шуб не имею ). Но самое смешное наверное почему у меня светит, когда у других нет - дело в том что из-за паршивости категорий я их в прошлом месяце не выбирал. И Алла решила мне все повторить чтобы не расслаблялся . Типо пока не выберешь - нового ничего не получишь
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