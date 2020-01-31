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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8123812481258126

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 06:44

  uaprofi написав:ну што почему не выкладываем скрины с повышенными категориями?
кому выпали продукты 5%
ну или бензин 5%
а кому химчистка 20%))) (скоро весна шубу нужно после зимы чистить)

"Приветствуем в Сash'U CLUB! Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца". Что то не лечится никак(.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:01

Re: Альфа-Банк

  egorek написав:Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца".


Та ще спить альфа-викладальник кешбеків. В конкурентів уже повставали. Але рішення приймаю тільки коли бачу загальну картину по всім картам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3179
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:16

  Ой+ написав:
  egorek написав:Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца".


Та ще спить альфа-викладальник кешбеків. В конкурентів уже повставали. Але рішення приймаю тільки коли бачу загальну картину по всім картам.

Хм... А у меня не спит. На выбор все есть. Только странно как-то. Выбор полностью такой же как и в прошлом месяце, только чуть изменились %. ЖД было 3 стало 2, сладости наоборот - было 2 стало 3, ну и единственное изменение вместо фотостудии стала химчистка с 20 (но шуб не имею :)). Но самое смешное наверное почему у меня светит, когда у других нет - дело в том что из-за паршивости категорий я их в прошлом месяце не выбирал. И Алла решила мне все повторить чтобы не расслаблялся :evil:. Типо пока не выберешь - нового ничего не получишь :twisted:

UPD. У жены кстати такая же картина - по ней тоже не выбирались категории в январе в итоге имеем тот же набор, кроме фотостудий - химчистку - 20%, а вместо кино - жд - 2%. И в отличии от меня у нее сладости так и остались 2%.

Вот теперь мне интересно - поменяются ли категории у других пользователей. Если да - будет интересно наблюдение - тому кому категории в прошлом месяце не подошли и он их не выбрал - алюська будет наливать все то же самое пока не выберет. А шо - нормальный такой индивидуальный подход - нащупать то что конкретному клиенту не подходит и грузить его этой мутотенью сполна :twisted:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:24

Зображення

Химчистка 20, может быть что-то почистить в Ашане в Мордоре.

Онлайн видео сервисы 15, мамба, тиндер, pornhab . Может посмотреть онлайн на француженок в chatubate.

Мамба даёт скидку, если брать Gpay. Получается что нет смысла платить картой на прямую .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 01 лют, 2020 08:55, всього редагувалось 2 разів.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:29

Онлайн видео сервисы - playstation.store туда тоже относится
Skiw :D
Skiw
 
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