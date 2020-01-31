Додано: Суб 01 лют, 2020 07:16

Ой+ написав: egorek написав: Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца". Категории твоих повышенных бонусов будут доступны с 1-го числа следующего месяца".



Та ще спить альфа-викладальник кешбеків. В конкурентів уже повставали. Але рішення приймаю тільки коли бачу загальну картину по всім картам. Та ще спить альфа-викладальник кешбеків. В конкурентів уже повставали. Але рішення приймаю тільки коли бачу загальну картину по всім картам.

Хм... А у меня не спит. На выбор все есть. Только странно как-то. Выбор полностью такой же как и в прошлом месяце, только чуть изменились %. ЖД было 3 стало 2, сладости наоборот - было 2 стало 3, ну и единственное изменение вместо фотостудии стала химчистка с 20 (но шуб не имею). Но самое смешное наверное почему у меня светит, когда у других нет - дело в том что из-за паршивости категорий я их в прошлом месяце не выбирал. И Алла решила мне все повторить чтобы не расслаблялся. Типо пока не выберешь - нового ничего не получишьUPD. У жены кстати такая же картина - по ней тоже не выбирались категории в январе в итоге имеем тот же набор, кроме фотостудий - химчистку - 20%, а вместо кино - жд - 2%. И в отличии от меня у нее сладости так и остались 2%.Вот теперь мне интересно - поменяются ли категории у других пользователей. Если да - будет интересно наблюдение - тому кому категории в прошлом месяце не подошли и он их не выбрал - алюська будет наливать все то же самое пока не выберет. А шо - нормальный такой индивидуальный подход - нащупать то что конкретному клиенту не подходит и грузить его этой мутотенью сполна