Нарешті на АЗС кешбек дали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:41
В мене в сім'ї по тій картці, якою не користувались то такі ж % по категоріям, а по тій, якою користувався, то значно менші, хоча її статус вище в програмі.
Так, що логіка інд. пропозиції проста як двері, чим користуєшся - то понизять, а що не потребуєш то підвищать.
Вихід набирати карток і почергово юзати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
Такси 5%, канцтовары 10%, зоо 10%, фото 20%
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
я езжу на такси картой Аллы плачу без кешбэка, мне влепили 2%. Видимо, какие-то криворукие делали эти категории
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
Канцелярия,онлайн видеосервисы, аптеки и красота отдельными позициями с минимальными %...бредовые категории в этом месяце. Все актуальные или поубирали или понизили %.
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:08
Re: Альфа-Банк
Если пришла смс на отлуп по заявке на рассрочку,повторно нельзя уже активировать?
П.с. по той ссылке что приходила, не пускает.
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