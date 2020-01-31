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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8124812581268127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:39

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Нарешті на АЗС кешбек дали 8)
Siozya
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:41

  Flamingo написав:
  Искатель написав:
  omb написав:Flamingo У меня категории поменялись, правда я картой практически не пользуюсь, выбрал сладости 10%, виномаркеты 5%, канцтовары 10% и химчистка 20%

Я б от канцтоваров не отказался, дочка школьница. Но два месяца подряд выбирал канцтовары, и хоть там были копейки, но Альфа благоразумно в этом месяце не дала.

А у меня по двум аккам - канцелярка 10%, "Дом канцелярии" в 300 м от дома..."но мне туда не надо" - (с) В.С. Высоцкий :(


В мене в сім'ї по тій картці, якою не користувались то такі ж % по категоріям, а по тій, якою користувався, то значно менші, хоча її статус вище в програмі.
Так, що логіка інд. пропозиції проста як двері, чим користуєшся - то понизять, а що не потребуєш то підвищать.
Вихід набирати карток і почергово юзати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47

  Flamingo написав:
  omb написав:Flamingo У меня категории поменялись, правда я картой практически не пользуюсь, выбрал сладости 10%, виномаркеты 5%, канцтовары 10% и химчистка 20%

А в прошлом месяце категории выбирали?
Такси 5%, канцтовары 10%, зоо 10%, фото 20%
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47

я езжу на такси картой Аллы плачу без кешбэка, мне влепили 2%. Видимо, какие-то криворукие делали эти категории
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47

Re: Альфа-Банк

  Siozya написав:Нарешті на АЗС кешбек дали

Хто на КОКОкредит сидить в Фарсі 5% дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55

Канцелярия,онлайн видеосервисы, аптеки и красота отдельными позициями с минимальными %...бредовые категории в этом месяце. Все актуальные или поубирали или понизили %.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:08

Re: Альфа-Банк

Если пришла смс на отлуп по заявке на рассрочку,повторно нельзя уже активировать?
П.с. по той ссылке что приходила, не пускает.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:48

Re: Альфа-Банк

Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:14

  chipmunk написав:Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...

Аналогично.
В январе кб на 17грн по сладостям заработал.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:39

орешки

напомните аннулирование бонусов согласно правилам когда и из-за чего происходит ?
SILVER_UA
 
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