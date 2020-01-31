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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Siozya
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:41
Flamingo написав: Искатель написав: omb написав:Flamingo
У меня категории поменялись, правда я картой практически не пользуюсь, выбрал сладости 10%, виномаркеты 5%, канцтовары 10% и химчистка 20%
Я б от канцтоваров не отказался, дочка школьница. Но два месяца подряд выбирал канцтовары, и хоть там были копейки, но Альфа благоразумно в этом месяце не дала.
А у меня по двум аккам - канцелярка 10%, "Дом канцелярии" в 300 м от дома..."но мне туда не надо" - (с) В.С. Высоцкий
В мене в сім'ї по тій картці, якою не користувались то такі ж % по категоріям, а по тій, якою користувався, то значно менші, хоча її статус вище в програмі.
Так, що логіка інд. пропозиції проста як двері, чим користуєшся - то понизять, а що не потребуєш то підвищать.
Вихід набирати карток і почергово юзати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
Flamingo написав: omb написав:Flamingo
У меня категории поменялись, правда я картой практически не пользуюсь, выбрал сладости 10%, виномаркеты 5%, канцтовары 10% и химчистка 20%
А в прошлом месяце категории выбирали?
Такси 5%, канцтовары 10%, зоо 10%, фото 20%
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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- https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
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omb
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
я езжу на такси картой Аллы плачу без кешбэка, мне влепили 2%. Видимо, какие-то криворукие делали эти категории
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:47
Siozya написав:
Нарешті на АЗС кешбек дали
Хто на КОКОкредит сидить в Фарсі 5% дають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
Канцелярия,онлайн видеосервисы, аптеки и красота отдельными позициями с минимальными %...бредовые категории в этом месяце. Все актуальные или поубирали или понизили %.
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mihasik
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:08
Если пришла смс на отлуп по заявке на рассрочку,повторно нельзя уже активировать?
П.с. по той ссылке что приходила, не пускает.
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mihasik
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:48
Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:14
chipmunk написав:
Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
Аналогично.
В январе кб на 17грн по сладостям заработал.
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mihasik
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:39
напомните аннулирование бонусов согласно правилам когда и из-за чего происходит ?
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SILVER_UA
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