не жарко в шубе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:46
Re: Альфа-Банк
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:55
Re: Альфа-Банк
А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить. Може хто в онлайні купував?
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:06
так в этих магазинах же цены выше на тех же 10% или важен сам процесс ?
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09
SILVER_UA
Не говорите глупостей! У меня в Запорожье с нужным MCC местный магазин Запорожской кондитерской фабрики - на свою продукцию там точно дешевле я нигде не найду. Да и на остальное цены на уровне. С магазинами Рошен думаю похожая ситуация...
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:21
а я случайно на одну булочную наткнулся (ну как булочная кофе там тоже наливают и пироженки всякие - но я там в основном хлеб беру) - так вот у них 2 терминала - один - кафе и рестораны - второй - сладости - вот я и покупал там какое-то время хлеб и платил максимкой в том или ином терминале - в зависимости от того какая категория активна - с тех пор несколько месяцев сладости имел лишь на 2%, а в этом месяце (после 3х месяцев не использования) повысили до 3
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