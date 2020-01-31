RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8125812681278128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:скоро весна шубу нужно после зимы чистить
не жарко в шубе?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 03.12.14
Подякував: 457 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:55

Re: Альфа-Банк

chipmunk написав:Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить. Може хто в онлайні купував?
stryzhko
 
Повідомлень: 819
З нами з: 04.10.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:06

  stryzhko написав:
chipmunk написав:Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить. Може хто в онлайні купував?

так в этих магазинах же цены выше на тех же 10% или важен сам процесс ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 553
З нами з: 21.07.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09

SILVER_UA
Не говорите глупостей! У меня в Запорожье с нужным MCC местный магазин Запорожской кондитерской фабрики - на свою продукцию там точно дешевле я нигде не найду. Да и на остальное цены на уровне. С магазинами Рошен думаю похожая ситуация...
Vorlon
 
Повідомлень: 7871
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:21

  stryzhko написав:
chipmunk написав:Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2...
А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить.

а я случайно на одну булочную наткнулся (ну как булочная кофе там тоже наливают и пироженки всякие - но я там в основном хлеб беру) - так вот у них 2 терминала - один - кафе и рестораны - второй - сладости - вот я и покупал там какое-то время хлеб и платил максимкой в том или ином терминале - в зависимости от того какая категория активна - с тех пор несколько месяцев сладости имел лишь на 2%, а в этом месяце (после 3х месяцев не использования) повысили до 3
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3958
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:23

  SILVER_UA написав:напомните аннулирование бонусов согласно правилам когда и из-за чего происходит ?
также интересует, транзакции в которых можно их компенсировать должны быть только из Украины ?


чтобы бонусы не сгорали нужно чтобы раз в год на бонусный что-то капало
бонусы идут в любых странах в том числе по валютным картам, в том числе по фасткарт
но компенсировать можно только покупки по гривной карте от 50 грн (в счёт компенсации 50 грн - списывает 62,11 Бонусов)

З.Ы.
у кого налили сладости 10% и в городе и есть рошенка - технология проста - берём 8/10/12/14 упаковок конфет на развес (от 4 - 5 конфеток) или какие недорогие вафли и печенки - всё можно за один заход. Если терминал на одной кассе перестанет пропускать - переходите на другую кассу.
Хоть какаето польза тогда будет с этих карт :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 21.04.11
Подякував: 525 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:43

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:у кого налили сладости 10% и в городе и есть рошенка - технология проста - берём 8/10/12/14 упаковок конфет на развес (от 4 - 5 конфеток) или какие недорогие вафли и печенки - всё можно за один заход. Если терминал на одной кассе перестанет пропускать - переходите на другую кассу.

Стесняюсь спросить, а куда потом это купленное "гуано" девать? ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3958
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:48

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  uaprofi написав:у кого налили сладости 10% и в городе и есть рошенка - технология проста - берём 8/10/12/14 упаковок конфет на развес (от 4 - 5 конфеток) или какие недорогие вафли и печенки - всё можно за один заход. Если терминал на одной кассе перестанет пропускать - переходите на другую кассу.

Стесняюсь спросить, а куда потом это купленное "гуано" девать? ;)
Главное маневры
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8125812681278128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ingtrans, makor06, MATPOC, ykrkozak і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3793, 3794, 3795
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
37948 4632006
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 17:45
V2
А-Банк 1 ... 1531, 1532, 1533
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15324 2115944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 17:32
Ferlakur
Идея Банк 1 ... 1730, 1731, 1732
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17315 2439650
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 16:13
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16186)
01.02.2020 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.