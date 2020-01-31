Додано: Суб 01 лют, 2020 14:21

stryzhko написав: chipmunk написав: Купив на сотню чоколядок в рошені, то зараз канфєти з 10% стали 2... А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить. А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить.

а я случайно на одну булочную наткнулся (ну как булочная кофе там тоже наливают и пироженки всякие - но я там в основном хлеб беру) - так вот у них 2 терминала - один - кафе и рестораны - второй - сладости - вот я и покупал там какое-то время хлеб и платил максимкой в том или ином терминале - в зависимости от того какая категория активна - с тех пор несколько месяцев сладости имел лишь на 2%, а в этом месяце (после 3х месяцев не использования) повысили до 3