не жарко в шубе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:46
Re: Альфа-Банк
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:55
Re: Альфа-Банк
А я так і не знайшов в своїй провінції магазинів з солоденьким MCC, хоча 10% світять 3-й місяць. Місцева кондитерка, як продукти проходить. Може хто в онлайні купував?
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:06
так в этих магазинах же цены выше на тех же 10% или важен сам процесс ?
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09
SILVER_UA
Не говорите глупостей! У меня в Запорожье с нужным MCC местный магазин Запорожской кондитерской фабрики - на свою продукцию там точно дешевле я нигде не найду. Да и на остальное цены на уровне. С магазинами Рошен думаю похожая ситуация...
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:21
а я случайно на одну булочную наткнулся (ну как булочная кофе там тоже наливают и пироженки всякие - но я там в основном хлеб беру) - так вот у них 2 терминала - один - кафе и рестораны - второй - сладости - вот я и покупал там какое-то время хлеб и платил максимкой в том или ином терминале - в зависимости от того какая категория активна - с тех пор несколько месяцев сладости имел лишь на 2%, а в этом месяце (после 3х месяцев не использования) повысили до 3
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:23
чтобы бонусы не сгорали нужно чтобы раз в год на бонусный что-то капало
бонусы идут в любых странах в том числе по валютным картам, в том числе по фасткарт
но компенсировать можно только покупки по гривной карте от 50 грн (в счёт компенсации 50 грн - списывает 62,11 Бонусов)
З.Ы.
у кого налили сладости 10% и в городе и есть рошенка - технология проста - берём 8/10/12/14 упаковок конфет на развес (от 4 - 5 конфеток) или какие недорогие вафли и печенки - всё можно за один заход. Если терминал на одной кассе перестанет пропускать - переходите на другую кассу.
Хоть какаето польза тогда будет с этих карт
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:43
Re: Альфа-Банк
Стесняюсь спросить, а куда потом это купленное "гуано" девать?
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:48
Re: Альфа-Банк
Главное маневры
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:43
ну я тоже сладкое особо не употребляю...
но многие употребляют...
скоро 8 марта - можно пробить 8/10/12/14 - шоколадок - разумеется не все сразу, а по отдельности - всё это пойдёт в зачёт операции по карте
там в прицыпе ещё зефир (тоже на развес) есть - это думаю можно.
да и заварные пирожные (примерно 15 грн - 1 шт) - тоже вполне нормально.
из полезного согласен - там только какао порошок
З.Ы.
у Вас конечно - вариант идеальный каждый день свежий хлеб и кэшбэк за сладости
и нужно и выгодно)
но не у всех такое кафе есть поблизости, а рошенки они везде)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:28
В Украине кроме Запора других населенных пунктов нет ? ты с этой продукцией никак не влияешь на статистику о которой я написал.
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