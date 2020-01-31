SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30
SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
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