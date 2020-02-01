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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30
SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:47
J написав:SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
допускаю, что в Метро по акции может быть дешевле. Напоминаю, что спец магазины со сладостями есть даже в райцентрах, а эти Рошен с супер минимальными даже не во всех областных центрах.
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SILVER_UA
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:54
J написав:SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
Дорожче.
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Кочевник
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:10
В рошене есть скидки, и скидочные позиции у них дешевле супермаркетов, а вот обычные не, но бывают исключения
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
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omb
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Додано: Суб 01 лют, 2020 22:17
Собираюсь покупать ноутбук в Розетке. В этом месяце 2% кешбек «Алібаба та інші». Я так понимаю, Розетка попадает в эту категорию. Как правильно сделать, чтоб точно получить кешебек. Если я оплачу онлайн, используя смарти-сейл, такой вариант пройдет. Какие есть подводные камни?
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taya77
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