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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8126812781288129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30

SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4796
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:47

  J написав:SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?

допускаю, что в Метро по акции может быть дешевле. Напоминаю, что спец магазины со сладостями есть даже в райцентрах, а эти Рошен с супер минимальными даже не во всех областных центрах.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:54

  J написав:SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?

Дорожче.
Кочевник
 
Повідомлень: 1303
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Подякував: 222 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:10

Re: Альфа-Банк

В рошене есть скидки, и скидочные позиции у них дешевле супермаркетов, а вот обычные не, но бывают исключения :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA +200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 157
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 22:17

Re: Альфа-Банк

Собираюсь покупать ноутбук в Розетке. В этом месяце 2% кешбек «Алібаба та інші». Я так понимаю, Розетка попадает в эту категорию. Как правильно сделать, чтоб точно получить кешебек. Если я оплачу онлайн, используя смарти-сейл, такой вариант пройдет. Какие есть подводные камни?
taya77
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:09

  taya77 написав:Собираюсь покупать ноутбук в Розетке. В этом месяце 2% кешбек «Алібаба та інші». Я так понимаю, Розетка попадает в эту категорию. Как правильно сделать, чтоб точно получить кешебек. Если я оплачу онлайн, используя смарти-сейл, такой вариант пройдет. Какие есть подводные камни?

Можна так платити. Підійде. Підводні камені тільки з доставкою і якістю товару. Аллюсік ще й розсрочку запропонує.
Кочевник
 
Повідомлень: 1303
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Подякував: 222 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:19

taya77 Самое главное - уточнить, покупка в ОЧ попадает под КБ или нет. Насколько знаю, КБ начисляется только в случае оплаты полной стоимости сразу клиентом, без использования кредитов, в том числе ОЧ.
sergiylfc
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Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23

Re: Альфа-Банк

яка ОЧ в Альфи?
Кочевник
 
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З нами з: 16.02.17
Подякував: 222 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:12

  taya77 написав:Собираюсь покупать ноутбук в Розетке. В этом месяце 2% кешбек «Алібаба та інші». Я так понимаю, Розетка попадает в эту категорию. Как правильно сделать, чтоб точно получить кешебек. Если я оплачу онлайн, используя смарти-сейл, такой вариант пройдет. Какие есть подводные камни?

у аллы 2% = это равно примерно 1,60%
причём именно в розетке при оплате онлайн тем более ноутбука - есть вероятность не получить даже ток жалкий 0.41% от аллы. МСС может быть совсем не кошерный .
если уж хотите Аллой - то забирайте самовывозом, ставьте литмит по карте на 1 грн., уточняйте мсс код по отклонённой операции на гарячке, меняйте лимит и тогда платите.
При самовывозе больше вероятность нарваться именно на «Алібаба та інші» - такой код в Киеве на Победе

З.Ы.
кстати укрсиб вроде продлил - 5% на всё онлайн покупки - цены разетка-ало-ельдо-комфи одинаковые
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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