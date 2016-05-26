SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:30
SILVER_UA
в магазинах Рошен товар дороже чем в супермаркетах ?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:47
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:54
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:10
Re: Альфа-Банк
В рошене есть скидки, и скидочные позиции у них дешевле супермаркетов, а вот обычные не, но бывают исключения
Додано: Суб 01 лют, 2020 22:17
Re: Альфа-Банк
Собираюсь покупать ноутбук в Розетке. В этом месяце 2% кешбек «Алібаба та інші». Я так понимаю, Розетка попадает в эту категорию. Как правильно сделать, чтоб точно получить кешебек. Если я оплачу онлайн, используя смарти-сейл, такой вариант пройдет. Какие есть подводные камни?
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:09
Можна так платити. Підійде. Підводні камені тільки з доставкою і якістю товару. Аллюсік ще й розсрочку запропонує.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:19
taya77 Самое главное - уточнить, покупка в ОЧ попадает под КБ или нет. Насколько знаю, КБ начисляется только в случае оплаты полной стоимости сразу клиентом, без использования кредитов, в том числе ОЧ.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:23
Re: Альфа-Банк
яка ОЧ в Альфи?
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:12
у аллы 2% = это равно примерно 1,60%
причём именно в розетке при оплате онлайн тем более ноутбука - есть вероятность не получить даже ток жалкий 0.41% от аллы. МСС может быть совсем не кошерный .
если уж хотите Аллой - то забирайте самовывозом, ставьте литмит по карте на 1 грн., уточняйте мсс код по отклонённой операции на гарячке, меняйте лимит и тогда платите.
При самовывозе больше вероятность нарваться именно на «Алібаба та інші» - такой код в Киеве на Победе
З.Ы.
кстати укрсиб вроде продлил - 5% на всё онлайн покупки - цены разетка-ало-ельдо-комфи одинаковые
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:38
И ещё один совет тем кто - теряется выборе "хупер" категорий:
нет никакой надобности выбирать их сразу - их стоит выбирать только тогда когда будете делать Вашу первую покупку по "счастливой" категории
до такой первой покупки у Вас всегда будет оставаться более широкий выбор - т.е. из 8 или из 10 категорий
З.Ы.
вполне возможно что какие нибудь трусы на розетке будут пробиваться по категории "химчистка" - а Вы её отмели ещё в начале месяца как невостребованую.
Выбирать стоит по факту покупок)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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