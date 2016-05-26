|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:47
Кочевник ОЧ у Альфа Банка нет, я в целом описал по кредитам, не только АБ. Кстати, утром уточню этот момент.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:53
Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi.
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет(
Еще раз спасибо, очень помогли.
|