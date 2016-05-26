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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:47
Кочевник ОЧ у Альфа Банка нет, я в целом описал по кредитам, не только АБ. Кстати, утром уточню этот момент.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:53
Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi.
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет(
Еще раз спасибо, очень помогли.
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:28
Re: Альфа-Банк
Кстати подумалось - основная задача бизнеса это привлечь клиента и потом его удержать. получая при этом прибыль.
так что алкина идея уменьшать процент по часто используемым категориям довольно разумна - не иожет же банк на все частые категории держать 10-20%.
а вот убирать их это конечно свинство. клиент просто уйдет.
речь конечно про простых клиентов которые юзают 1-2 карты а не свинорылы с веером
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:46
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