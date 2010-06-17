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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:47
Кочевник ОЧ у Альфа Банка нет, я в целом описал по кредитам, не только АБ. Кстати, утром уточню этот момент.
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sergiylfc
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Додано: Нед 02 лют, 2020 00:53
Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi.
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет(
Еще раз спасибо, очень помогли.
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taya77
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27
taya77 написав:
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет
Если такой же ноутбук есть в Эльдорадо, то за такую покупку дадут 5%!
И 5% в Укрсибе за свои по акции меркнут перед 5% за кредитные всегда в Идее или О.Банке
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Vorlon
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:28
Кстати подумалось - основная задача бизнеса это привлечь клиента и потом его удержать. получая при этом прибыль.
так что алкина идея уменьшать процент по часто используемым категориям довольно разумна - не иожет же банк на все частые категории держать 10-20%.
а вот убирать их это конечно свинство. клиент просто уйдет.
речь конечно про простых клиентов которые юзают 1-2 карты а не свинорылы с веером
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mephala
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:46
sergiylfc написав:
ОЧ у Альфа Банка нет
Да ну? То есть про "Лёгкую рассрочку" вы не слышали?
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Vorlon
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:47
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greenback1996
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:14
greenback1996
0800 здесь нет. Мне что городской, что не городской - пофиг, 300 минут в месяц на врагов (кроме КС) есть
Ещё есть номер 3344 для звонков с мобильных телефонов за звонок по 2 гривны + ПФ отдельно.
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Vorlon
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Додано: Пон 03 лют, 2020 07:26
Water написав: Alfa_Bank написав: Water написав:
Уважаемая представитель банка!
4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе.
По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца.
Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.
Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.
Уважаемая представитель банка!
Все также задержка?
Добрый день. В работе. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 03 лют, 2020 07:30
mihasik написав:
Если пришла смс на отлуп по заявке на рассрочку,повторно нельзя уже активировать?
П.с. по той ссылке что приходила, не пускает.
Добрый день. Если пришел отказ, рассрочка повторно не активируется.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 03 лют, 2020 08:23
Alfa_Bank написав:
Добрый день. В работе. Отпишусь.
Уже все есть, 31.01 вечером зашли. Спасибо.
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Water
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