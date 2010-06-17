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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8127812881298130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:47

Кочевник ОЧ у Альфа Банка нет, я в целом описал по кредитам, не только АБ. Кстати, утром уточню этот момент.
sergiylfc
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Повідомлень: 69
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:53

Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi.
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет(
Еще раз спасибо, очень помогли.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27

  taya77 написав:5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет

Если такой же ноутбук есть в Эльдорадо, то за такую покупку дадут 5%!

И 5% в Укрсибе за свои по акции меркнут перед 5% за кредитные всегда в Идее или О.Банке :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:28

Re: Альфа-Банк

Кстати подумалось - основная задача бизнеса это привлечь клиента и потом его удержать. получая при этом прибыль.
так что алкина идея уменьшать процент по часто используемым категориям довольно разумна - не иожет же банк на все частые категории держать 10-20%.
а вот убирать их это конечно свинство. клиент просто уйдет.
речь конечно про простых клиентов которые юзают 1-2 карты а не свинорылы с веером :)
mephala
 
Повідомлень: 6444
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:46

  sergiylfc написав:ОЧ у Альфа Банка нет

Да ну? То есть про "Лёгкую рассрочку" вы не слышали? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:47

Будьте добры, напишите плз номер горячей линии АЛЬФА-Банка.....А то всё попадается номер 044 (киев городской), нет возможности подойти в банк, хочу решить вопросы по горячей линии, но на городской киева не хо звонить (тариф конский!!!) :D :mrgreen: :wink:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:14

greenback1996
0800 здесь нет. Мне что городской, что не городской - пофиг, 300 минут в месяц на врагов (кроме КС) есть :mrgreen:

Ещё есть номер 3344 для звонков с мобильных телефонов за звонок по 2 гривны + ПФ отдельно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:26

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:
  Water написав:Уважаемая представитель банка!
4.12.2019 я заправился на АЗС Glusco на сумму 966 грн, рассчитался картой Альфа банка, банк начислил 0.5% орехов на сумму 4.83 гривны и усе.
По условиям акционного предложения должны были начислить 10% орехов в течение месяца.
Прошел месяц, уже почти полтора, а орехов нетути.

Water, добрый день. выплата должна быть до конца января. Извините за задержку.

Уважаемая представитель банка!
Все также задержка?

Добрый день. В работе. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:30

  mihasik написав:Если пришла смс на отлуп по заявке на рассрочку,повторно нельзя уже активировать?
П.с. по той ссылке что приходила, не пускает.

Добрый день. Если пришел отказ, рассрочка повторно не активируется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:23

  Alfa_Bank написав:Добрый день. В работе. Отпишусь.

Уже все есть, 31.01 вечером зашли. Спасибо.
Water
 
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  #<1 ... 8127812881298130
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