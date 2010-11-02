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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8128812981308131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:41

Re: Альфа-Банк

Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?

Как теперича день в день погашать?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:43

  BigMan написав:Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?

Как теперича день в день погашать?

Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:44

  BigMan написав:Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?

Как теперича день в день погашать?

Добрый день. Можно. Клиенту банка - По реквизитам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:08

  curiousobro написав:
  BigMan написав:Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?

Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.


по старым шаблонам все прекрасно работает.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:14

  Aps написав:
  curiousobro написав:
  BigMan написав:Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?

Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.


по старым шаблонам все прекрасно работает.

Это у кого они остались :)
curiousobro
 
Повідомлень: 2587
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:19

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  Aps написав:
  curiousobro написав:[quote="4860701:BigMan"]Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?

Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.


по старым шаблонам все прекрасно работает.

Это у кого они остались :)[/quote]
А в меню кредитки поповнити ->
с пакетной дебетки?

Проверил.
Сотку бросил. Пишет зеленым Завершено и дата сегодняшняя.
Остаток по кредитке пока не изменился.
но в выписке дата 03,02.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:38

Re: Альфа-Банк

  BigMan написав:А в меню кредитки поповнити ->
с пакетной дебетки?

Проверил.
Сотку бросил. Пишет зеленым Завершено и дата сегодняшняя.
Остаток по кредитке пока не изменился.
но в выписке дата 03,02.

Ню-ню :)
А де т.н. Выписку смотрите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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