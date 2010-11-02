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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:41
Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
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BigMan
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:43
BigMan написав:
Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.
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curiousobro
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:44
BigMan написав:
Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
Добрый день. Можно. Клиенту банка - По реквизитам.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 14:08
curiousobro написав: BigMan написав:
Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.
по старым шаблонам все прекрасно работает.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 14:14
Aps написав: curiousobro написав: BigMan написав:
Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.
по старым шаблонам все прекрасно работает.
Это у кого они остались
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curiousobro
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Додано: Пон 03 лют, 2020 14:19
curiousobro написав: Aps написав: curiousobro написав:
[quote="4860701:BigMan"]Сепом со своей дебетки на свою кредитку уже нельзя?
Как теперича день в день погашать?
Есть платеж другому клиенту банка.
Там вбить свои IBAN.
Не шаблонизируется.
по старым шаблонам все прекрасно работает.
Это у кого они остались
[/quote]
А в меню кредитки поповнити ->
с пакетной дебетки?
Проверил.
Сотку бросил. Пишет зеленым Завершено и дата сегодняшняя.
Остаток по кредитке пока не изменился.
но в выписке дата 03,02.
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BigMan
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Додано: Пон 03 лют, 2020 14:38
BigMan написав:
А в меню кредитки поповнити ->
с пакетной дебетки?
Проверил.
Сотку бросил. Пишет зеленым Завершено и дата сегодняшняя.
Остаток по кредитке пока не изменился.
но в выписке дата 03,02.
Ню-ню
А де т.н. Выписку смотрите?
... делайте хоть что-нибудь!
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