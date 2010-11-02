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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:53
BigMan написав:
Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.
Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.
что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.
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