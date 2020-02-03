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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:53
BigMan написав:
Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.
Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.
что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:21
mephala написав: BigMan написав:
Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.
Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.
что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.
Не обманываю.
Но там столько замалевывать.
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BigMan
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Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26
BigMan написав: mephala написав: BigMan написав:
Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.
Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.
что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.
Не обманываю.
Но там столько замалевывать.
с дебетки обе операции прошли как 7321
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BigMan
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:26
BigMan написав: BigMan написав:
Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.
Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.
с дебетки обе операции прошли как 7321
Ничосибе. Эт агрумент!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:45
А где все?
Уже сутки, как нет никаких постов в этом топике
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:51
lubopytnaya
а шо писать?
когда всё нормально?
все выбрали кешью и рубят по 20% бонусов)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:47
На химчистках?
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