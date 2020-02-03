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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8129813081318132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:53

  BigMan написав:Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.

Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.


что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:21

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  BigMan написав:Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.

Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.


что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.

Не обманываю.
Но там столько замалевывать. :(
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:26

Re: Альфа-Банк

BigMan написав:
mephala написав:
  BigMan написав:Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.

Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.


что бы убедиться что сотка "дошла" интересно было бы увидеть скрин этой самой выписки. с убраными персональными данными естессно.

Не обманываю.
Но там столько замалевывать. :(

с дебетки обе операции прошли как 7321
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:26

  BigMan написав:
  BigMan написав:Ну сотка дошла. В выписке дата проводки 03,02. Выписка в муальфе.

Стоимость "граблей" 26% годовых от 100 грн за 1 день.

с дебетки обе операции прошли как 7321

Ничосибе. Эт агрумент!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:45

А где все? :shock:
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:51

lubopytnaya

а шо писать?
когда всё нормально?
все выбрали кешью и рубят по 20% бонусов)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:47

Re: Альфа-Банк

На химчистках? :D
lel
 
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