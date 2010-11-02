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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8130813181328133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32

ну писать КБ +5% чото рука не подымается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16

  clientage написав:ну писать КБ +5% чото рука не подымается :)

Видно в Альфе также не поднимается его предложить.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:45

Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:49

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок дляабонплаты Платинум Блек?

Ахтунг! Как пишет Клиентаж :mrgreen: Также вжарили на 100-ку? Должно было считаться - оффпред неоднократно это утверждал, но Адка в своем репертуаре. Написал жалобу - жду ответ.
patrikk
 
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